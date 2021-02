Milan, testa all’Europa League ma Pioli pensa al controsorpasso

Il Milan è impegnato domani nel match di Europa League contro la Stella Rossa, ma intanto Pioli studia una possibile mossa a sorpresa

Il Milan domani sfida la Stella Rossa nel match valido per i sedicesimi di andata di Europa League. Pioli adotterà certamente un po’ di turnover, nel frattempo il tecnico rossonero starebbe studiando le mosse per il controsorpasso sul team nerazzurro in campionato.

Stando a quanto riferisce l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, la mossa a sorpresa dell’ex allenatore della Fiorentina potrebbe essere Mandzukic in coppia con Zlatan Ibrahimovic con uno tra Rebic o Leao ai lati di attacco. Calhanoglu ovviamente trequartista.