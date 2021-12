Milan, Theo Hernandez c’è: probabile titolare con il Napoli

Il recupero di Theo Hernandez apre il ballottaggio a sinistra con Ballo Touré: possibile che l’ex Real giochi da titolare con il Napoli

In casa Milan la mattinata si è aperta con un buona notizia. Theo Hernandez, nonostante il persistente stato febbrile che gli ha impedito di allenarsi in settimana, ha recuperato ed è stato regolarmente convocato da Pioli per la sfida di questa sera contro il Napoli.

Il recupero del terzino francese apre il ballottaggio con Ballo-Touré ma le ultime da Milanello lasciano presagire la volontà del tecnico emiliano di lanciare Theo dal primo minuto in una sfida molto importante come quella contro i partenopei.