Theo Hernandez vuole i tre punti, anche se stasera la rivale del Milan si chiama Juventus. Ecco le parole dello spagnolo nell’intervista a Sky Sport.

«Mi aspetto una partita intensa, combattuta. Dobbiamo cercare di vincere questa partita. Come il Milan può fare di più? Dobbiamo dimostrare alla gente chi siamo, veniamo da un periodo non positivo ma dobbiamo lottare per i tre punti».