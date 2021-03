Milan, Tomori: «Difficilmente avrei potuto chiedere un inizio migliore qui»

Il difensore rossonero Fikayo Tomori è intervenuto ai microfoni di Milan Tv per commentare il match in programma domani contro il Manchester United

Sull’avventura al Milan – «Sto bene, sono contento. Difficilmente avrei potuto chiedere un inizio migliore qui. Sto giocando e tutti mi hanno accolto molto bene. La squadra è in un buon momento, siamo in corsa in campionato e in Europa League e speriamo duri fino alla fine della stagione».