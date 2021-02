Milan, Tomori: «Mi sento parte del progetto, voglio sfruttare questa esperienza»

Fikayo Tomori ha parlato delle sue prime settimane con la maglia del Milan

Fikayo Tomori, arrivato al Milan a gennaio dal Chelsea, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport dove ha parlato delle sue prime settimane in rossonero.

ESPERIENZA IN ROSSONERO – «Mi sento parte del progetto. Sto cercando di sfruttare al massimo questa esperienza, di essere me stesso, di imparare la lingua e di comprenderla. Qui è tutto molto più tattico, bisogna pensare di più e stare più attenti alla posizione. In Inghilterra il gioco è più veloce. Come quando un portiere prende una palla e poi improvvisamente ci sono attaccanti e ali che pressano forte».

TUTTO PIÙ LENTO – «Qui in Italia è invece è un po’ più lento. Ci sono molti più casi in cui sei uno contro uno e devi essere sapere sempre dov’è la palla. Alcune cose sono diverse e ci vuole tempo per abituarsi».