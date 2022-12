Milan, Tomori: «Scudetto? La cosa più difficile è vincerlo ancora»

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato dal ritiro rossonero di Dubai della lotta scudetto. Le dichiarazioni

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato a DAZN. Ecco un estratto delle sue dichirazioni.

SCUDETTO – «Secondo me, la cosa più difficile è vincere ancora. Perché sappiamo bene come lo scorso anno non c’erano tante persone che pensavano che avremmo potuto vincere. Adesso abbiamo vinto, abbiamo lo scudetto sul petto e quando le squadre giocano contro di noi, lo fanno per non perdere e noi adesso dobbiamo cercare un altro modo di vincere e alzare la nostra mentalità. Possiamo vincere ancora e cerchiamo di fare di tutto per farlo».

