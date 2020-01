Milan, trattativa definitivamente saltata per Viña: il motivo

Milan, trattativa saltata per Matias Viña. Non sarà lui l’erede di Ricardo Rodriguez: inamovibile il presidente del Nacional

Non sarà Matias Viña il sostituto di Ricardo Rodriguez al Milan. È definitivamente saltata la trattativa tra i rossoneri e il Nacional per il giovane uruguaiano, come fatto sapere da Gianluca Di Marzio.

Nonostante la volontà del giocatore stesso, il presidente del club è stato inamovibile non scendendo dalla richiesta iniziale che era superiore all’offerta rossonera di un prestito oneroso a circa 1,5 mln con diritto di riscatto fissato a 6,5.