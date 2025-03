Milan, ultimatum dei rossoneri a Conceicao: ecco cosa potrebbe accadere contro il Lecce

La dirigenza rossonera ha avvisato il tecnico portoghese che una mancata vittoria contro il Lecce potrebbe costargli la panchina: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, la panchina di Sergio Conceicao non è mai stata così in bilico. Infatti, secondo il quotidiano la dirigenza del Milan avrebbe dato un ultimatum al tecnico portoghese in vista della gara contro il Lecce in programma alle 18 oggi pomeriggio.

Un’eventuale sconfitta o pareggio al Via del Mare saranno cruciali per l’ex allenatore del Porto che potrebbe salutare la panchina rossonera dopo quattro risultati negativi consecutivi. Al suo posto è già pronto Mauro Tassotti che farebbe da traghettatore fino a giugno