Milan Verona, Bertolini (vice Zanetti): «Abbiamo lavorato tanto in questi giorni. Salvezza? Zanetti ha fatto una cosa»

Milan Verona, Bertolini ai microfoni di Dazn ha presentato la sfida odierna a pochi minuti dal match. Le parole del vice di Zanetti

A pochi minuti dalla sfida contro il Milan, Alberto Bertolini, vice allenatore del Verona, ha parlato ai microfoni di Dazn.

ABBIAMO LAVORATO MOLTO – «Abbiamo lavorato molto duramente, abbiamo avuto la possibilità di rafforzare alcuni principi tattici e di condizione. Abbiamo lavorato: poca sosta e molto lavoro».

LA LOTTA SALVEZZA – «Quando ti trovi in un momento delicato devi toccare le corde giuste. Zanetti è stato molto bravo, ha trasmesso tutta la sua forza e la sua convinzione».