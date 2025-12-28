Hellas Verona News
Milan Verona, Bertolini (vice Zanetti): «Abbiamo lavorato tanto in questi giorni. Salvezza? Zanetti ha fatto una cosa»
Milan Verona, Bertolini ai microfoni di Dazn ha presentato la sfida odierna a pochi minuti dal match. Le parole del vice di Zanetti
A pochi minuti dalla sfida contro il Milan, Alberto Bertolini, vice allenatore del Verona, ha parlato ai microfoni di Dazn.
ABBIAMO LAVORATO MOLTO – «Abbiamo lavorato molto duramente, abbiamo avuto la possibilità di rafforzare alcuni principi tattici e di condizione. Abbiamo lavorato: poca sosta e molto lavoro».
LA LOTTA SALVEZZA – «Quando ti trovi in un momento delicato devi toccare le corde giuste. Zanetti è stato molto bravo, ha trasmesso tutta la sua forza e la sua convinzione».