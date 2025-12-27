Milan Verona, Allegri in conferenza stampa: «Non possiamo sbagliare. Nkunku sta bene, Leao non convocato. Su Fullkurg...»

Milan Verona, Allegri in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro gli scaligeri. Le parole del tecnico rossonero

Giornata di vigilia in casa Milan. Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro il Verona.

Sul sold-out di San Siro: «Dall’inizio dell’anno i tifosi sono sempre stati presenti. Per noi è una bellissima cosa, ma domani è importante fare tre punti. Il Verona è una squadra scorbutica da giocarci contro. Dobbiamo fare una partita ordinata, cercando di migliorare la nostra fase difensiva».

Sulle condizione degli infortunati, su Nkunku e Fullkrug: «Nkunku ha le possibilità per fare bene domani, perché Leao non sarà convocato, ha un fastidio che non gli consente di scattare alla sua velocità. Fullkrug è arrivato sorridente, contento di essere al Milan, e volenteroso. Quando andremo a Cagliari sarà a disposizione. Gabbia è ancora fuori, vedremo se ci sarà per Cagliari. Fofana invece sta bene, come tutti gli altri tranne Gimenez».

Sulle sfide contro le piccole: «Per battere le piccole bisogna fare bene sia la fase difensiva che offensiva. Il calcio non si spiega, il calcio si gioca. Potevamo fare più punti, ma ora dobbiamo riprendere a fare una fase difensiva da squadra. Abbiamo preso dei gol in una maniera troppo semplice. Bisogna ritornare a essere più tosti».

Su Fullkrug e le sue caratteristiche: «Ha caratteristiche che in squadra non abbiamo. Ci ho parlato, ma è indietro di condizione. Sarà pronto per essere disponibile contro il Cagliari». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU MILANEWS24.COM