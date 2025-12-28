Milan Verona, Allegri nel post partita: «Sul 3-0 si poteva fare meglio. Sono contento per Nkunku. Quota Scudetto? Vi svelo i punti che servono per vincere il titolo»

Milan Verona, Allegri nel post partita ha parlato ai microfoni di Dazn analizzando nei dettagli la prestazione dei rossoneri contro gli scaligeri

Nel post partita Massimiliano Allegri ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria del suo Milan contro il Verona per 3-0.

GESTIRE MEGLIO ALCUNI MOMENTI – «Ci sono momenti della gara che vanno gestiti diversamente sui quali possiamo ancora migliorare. Dopo il 3-0 dovevamo avere una gestione migliore della palla».

SU NKUNKU – «Nkunku un ragazzo sensibile che ci teneva a far bene, soprattutto dopo il rigore si è sbloccato, è nel suo dna, nelle sue corde, quello di fare gol come quelli del 3-0. Avevo chiesto una partita ordinata e abbiamo concesso nulla agli avversari».

CAGLIARI-MILAN – «A Cagliari sarà difficile giocare, sono sempre partite sporche, c’è bisogno di tutti perché abbiamo un periodo importante fino al 15 febbraio».

PROIEZIONE 83 PUNTI – «Momentaneamente la quota Scudetto è tra 82 e 84 può arrivare ad 86, poi non so se una squadra farà un filotto di vittorie. Per noi era importante vincere dopo il pari con il Sassuolo e la Supercoppa. Serve un passettino alla volta, abbiamo bisogno del ritorno di Leao, Pulisic non è ancora al 100%. Bisogna lavorare con serenità per l’obiettivo Champions». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU MILANEWS24.COM