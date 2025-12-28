Milan Verona, Allegri: «Non è una partita facile. Bisogna essere ordinati. Nkunku? Si sta inserendo bene, speriamo una cosa»

Milan Verona, Allegri ai microfoni di Dazn ha parlato a pochi minuti dal match. Le parole del tecnico rossonero sul match di oggi

Ai microfoni di Dazn Massimiliano Allegri ha parlato a pochi minuti da Milan Verona. Le parole del tecnico rossonero.

DIFFICOLTA’ CON LE PICCOLE – «Non è una partita facile, il Verona ha velocità e buona tecnica in avanti. Dobbiamo fare una partita ordinata. Bisogna assolutamente migliorare, perché ci sono partite in cui abbiamo più possesso ma meno punti fatti, bisogna migliorare sui gol presi, alzare il livello di attenzione».

NKUNKU – «Nkunku ha fatto il centravanti in carriera e ha fatto dei gol, si sta inserendo con noi, speriamo che oggi faccia bene e oggi faccia gol». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU MILANEWS24.COM