Milan Verona, Bertolini nel post partita: «Non siamo stati perfetti. Nel primo tempo potevamo fare meglio. Sul rigore…»
Milan Verona, Bertolini nel post partita ha parlato ai microfoni di Dazn. Le parole del vice di Zanetti dopo la sconfitta contro i rossoneri
Nel post partita Bertolini, vice di Zanetti, oggi squalificato, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta del Verona contro il Milan.
SULLA PARTITA – «Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato, compatti nel primo tempo dove il Milan ha avuto poche occasioni, noi potevamo fare meglio in contropiede. Per fare punti a San Siro devi essere perfetto però».
SUL RIGORE – «Pur rispettando le decisioni dell’arbitro, di episodi così ce ne sono parecchi, ci è sembrato un po’ un rigorino». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU MILANEWS24.COM