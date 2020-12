Milan, visita di controllo per Ibrahimovic: le condizioni dello svedese

Zlatan Ibrahimovic si è sottoposto oggi ad una visita di controllo al polpaccio per stabilire le condizioni ed il recupero. Ecco le ultime

Zlatan Ibrahimovic si è sottoposto oggi ad una visita di controllo alla Clinica Columbus di Milano per controllare lo stato dell’infortunio al polpaccio. Lo svedese è atterrato alle 12 dalla Svezia e dopo un rapido passaggio nella sua residenza, si è recato alla clinica per le visite, come documentato da Sky Sport.

Ibrahimovic ora continuerà il processo riabilitativo a Milano, in attesa del suo rientro. Pioli non forzerà la mano.