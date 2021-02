Fabio Capello oggi è tornato a “casa”. L’ex tecnico di Roma, Juventus e Milan ha fatto il suo ingresso a Milanello ed ha incontrato i rossoneri alle prese con la preparazione alla gara contro il Crotone.

Cenno di intesa con Pioli e due suoi ex calciatori: uno che oggi decide le sorti del Milan fuori dal campo, Paolo Maldini, e uno che lo guida in campo, Zlatan Ibrahimovic.

Nice to welcome you home, Mr Capello ❤️🖤

Bello averti di nuovo a casa, Mister ❤️🖤#SempreMilan pic.twitter.com/ysl5kOBp5r

— AC Milan (@acmilan) February 5, 2021