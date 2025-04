Milan, i rossoneri ritrovano Gimenez, ma contro il Venezia si vedono le solite fragilità

Il Milan batte il Venezia, ritrova i gol di Gimenez e tiene accesa la speranza di qualificazione in Europa, ma mostra le solite fragilità

Il Milan vince 2-0 a Venezia e tiene viva la speranza europea, grazie al gol immediato di Pulisic e al raddoppio nel finale di Gimenez. Nonostante il risultato positivo, la partita ha mostrato vecchie fragilità: dopo una buona partenza, i rossoneri si sono progressivamente abbassati, rischiando contro un Venezia volenteroso ma impreciso. Il nuovo sistema di Conceicao, il 3-4-3, funziona a tratti, ma serve più continuità e personalità per affrontare avversari più forti.

Il Venezia, generoso ma poco concreto, ha messo in difficoltà i rossoneri soprattutto sulle fasce, con un Yeboah scatenato, ma senza riuscire a concretizzare le occasioni create. La squadra di Di Francesco ha mostrato limiti offensivi, mentre il Milan, pur proteggendosi in difesa nel finale, ha sfruttato un contropiede per chiudere i conti con Gimenez. Una vittoria pragmatica, ma che, come riportato da la Gazzetta dello Sport, lascia dubbi sulla tenuta rossonera in vista della sfida contro il Bologna.