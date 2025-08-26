Milan, arriva il verdetto su Vlahovic: ora non ci sono più dubbi. Cosa accadrà!

In casa Milan arriva il verdetto sull’interesse per Dusan Vlahovic: ora non ci sono più dubbi, ecco cosa accadrà nei prossimi giorni

Il calciomercato è in fermento e al centro dell’attenzione c’è la posizione di Dusan Vlahovic, l’attaccante serbo della Juventus. La sua permanenza a Torino è sempre più in bilico, con un contratto in scadenza che lo rende uno dei pezzi più ambiti sul mercato, specialmente per il Milan.

Secondo il noto esperto Matteo Moretto, l’intenzione di Vlahovic è chiara e, per ora, irremovibile: vuole rimanere alla Juventus fino alla scadenza del suo contratto, che terminerà tra un anno. Questa mossa strategica gli permetterebbe di liberarsi a parametro zero e di scegliere liberamente la sua prossima destinazione, ottenendo il pieno controllo del suo futuro professionale.

L’ostacolo principale a qualsiasi trattativa è il suo stipendio. Vlahovic non sembra intenzionato ad accettare una riduzione del suo ingaggio, rendendo difficile sia per la Juventus proporre un rinnovo, sia per altri club intavolare una discussione per una cessione. La rigidità salariale del giocatore ha portato la situazione a un totale stallo, dato che solo pochi club europei possono permettersi di soddisfare le sue richieste economiche.

Nonostante il blocco apparente, i club non si sono arresi. In particolare, il Milan, con un nuovo assetto dirigenziale e tecnico che vede l’arrivo di Igli Tare come direttore sportivo e di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, ha mostrato un interesse concreto per l’attaccante serbo. I rossoneri avrebbero sondato più volte la posizione di Vlahovic per trovare un’apertura alla trattativa, ma finora hanno incontrato un muro e una mancanza di reale volontà da parte del giocatore di avviare una negoziazione. L’esperienza di Allegri, che ha già allenato Vlahovic, e le capacità di Tare potrebbero però essere un fattore determinante per convincerlo a cambiare idea.