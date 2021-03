Milanello, Pioli sorride: Bennacer lavora con il gruppo, per Ibrahimovic…

Buone notizie da Milanello: Ismael Bennacer ha lavorato totalmente con il resto della squadra. Dovrebbe tornare in campo…

Ottime notizie da Milanello. Ismael Bennacer ha lavorato per tutto l’allenamento odierno con il resto del gruppo. Pioli può sorridere.

L’algerino contro il Manchester Utd dovrebbe sedersi almeno in panchina. Inoltre, ecco un’altra grande news per il team rossonero: anche Zlatan Ibrahimovic ha lavorato in gran parte con la squadra e giovedì dovrebbe essere tra i convocati per la sfida di Europa League.