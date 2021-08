Fiorentina, Milenkovic: «Offerte da grandi club europei, felice del rinnovo»

Nikola Milenkovic ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina fino al 2023: ecco le parole del difensore anche sulle voci di mercato

«Sono molto contento e orgoglioso di aver rinnovato il contratto con la Fiorentina, non ho mai chiesto di andare via da qui. Durante questi anni ci sono state offerte molto alte di club di altissimo livello europeo ma io non ho mai chiesto alla dirigenza di essere ceduto. Mi sono comportato sempre come un professionista nei confronti di città, maglia e tifosi, ho sempre evitato le polemiche e ho preferito far parlare il campo anche quando le cose non giravano bene. Durante questo calciomercato non ho chiesto di andare via per forza».