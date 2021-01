Milik arrivato a Marsiglia: ora le visite mediche. I dettagli sul contratto

Arek Milik è praticamente un nuovo calciatore del Marsiglia. Il centravanti polacco è appena atterrato nella città francese dove sosterrà le visite mediche. Accordo totale con il Napoli.

Telefoot svela anche le cifre e la durata del contratto: firma fino al 30 giugno 2024 con uno stipendio da 3 milioni netti bonus compresi. Inizia dunque la nuova avventura di Milik con l’addio al Napoli.

🛬 #Milik est arrivé à Marseille. Il va passer sa visite médicale et signer un contrat jusqu’au 2025. Salaire de 3M net par an bonus compris.

En Angleterre, Espagne, Italie il aurait pu toucher plus mais il a choisi #Om.

Gros travail de Pablo Longoria pour finaliser ce dossier

— Simone Rovera (@SimoneRovera) January 21, 2021