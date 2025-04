Milik Juve, rinnovo in vista! Il polacco sarà ancora un giocatore bianconero: tutti i dettagli del prolungamento

Milik Juve, rinnovo in vista! Il polacco sarà ancora un giocatore bianconero: i dettagli del prolungamento di contratto

Arkadiusz Milik ha rinnovato il suo contratto con la Juventus, come anticipato da Giovanni Albanese tramite un tweet sul suo profilo X. Il prolungamento segna la continuazione dell’avventura bianconera per il numero 14, con dettagli che evidenziano un accordo strategico per il futuro del giocatore. Milik nonostante l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo, rientra ancora nei piani della Vecchia Signora.

LE ULTIME – «Milik ha prolungato il contratto con la Juventus di un anno, spalmando su due stagioni lo stipendio che avrebbe dovuto percepire fino al 30 giugno 2026. L’attaccante prosegue la riabilitazione per tentare il recupero dall’infortunio che lo tiene fuori dalla scorsa estate.».