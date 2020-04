Milik Juve, Santacroce: «Ecco perchè può essere un bene per lui»

Il nome di Arek Milik viene accostato sempre con grande forza alla Juventus. Ecco il pensiero di Santacroce su questa trattativa

Milik alla Juventus. Da diversi giorni si parla di questo possibile affare per la squadra di Sarri. Fabiano Santacroce, ex Napoli, ha parlato di questa possibilità ai nostri microfoni.

MILIK JUVE – «Sicuramente per lui può essere un bene, al Napoli non stava trovando più lo sbocco necessario, nonostante abbia delle medie pazzesche. Se vai a confrontare le partite giocate con i gol fatti è incredibile. A me personalmente come giocatore non piace, ma è impossibile potersi lamentare di un attaccante che ha queste medie. Magari al gioco della Juventus può servire di più, ma non so il Napoli che politica possa adottare».