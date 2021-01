Milik Marsiglia, i francesi alzano l’offerta al Napoli: ecco le cifre

Il Marsiglia fa sul serio per Arkadiusz Milik. Il club francese avrebbe alzato l’offerta per l’attaccante polacco: ecco le cifre

Il Napoli e il Marsiglia sarebbero ad un passo dall’accordo per il passaggio di Arkadiusz Milik in Francia. L’attaccante polacco, che a fine stagione sarà svincolato, vuole un club per giocare e non perdere l’Europeo.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’offerta del Marsiglia per Milik sarebbe uno stipendio da 4,2-4,3 a stagione più bonus. Al Napoli 8 milioni più 5 di bonus oppure 9 di parte fissa, 4 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita.