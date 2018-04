La Juventus vuole un nuovo colpo a centrocampo: contatti per Milinkovic-Savic. Attesa per Emre Can. Non si perde di vista Paul Pogba

Due colpi a centrocampo per ridisegnare la Juventus: è questo l’obiettivo dei dirigenti bianconeri. La Juve, che segue Martial e Morata per l’attacco (Leggi anche: Martial-Morata per la Juve: le ultimissime) proverà il colpo Milinkovic-Savic. Secondo Tuttosport i bianconeri hanno messo nel mirino il centrocampista della Lazio e nelle ultime settimane hanno avviato i contatti per ingaggiare il gioiello serbo. La concorrenza però è folta e il prezzo chiesto da Lotito (almeno 100 milioni di euro) spaventa: l’affare è molto complicato.

La Juve poi continua ad attendere una risposta da parte di Emre Can. Il centrocampista del Liverpool, in scadenza di contratto a giugno, ha ricevuto diverse offerte, tra cui quelle di Bayern Monaco, Real Madrid e dello stesso Liverpool che punta al rinnovo. Dagli ambienti juventini filtra un cauto ottimismo per la buona riuscita dell’operazione: nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la risposta definitiva del tedesco. La Juve inoltre continua a sognare un ritorno di Paul Pogba: l’affare è difficile ma qualche chiacchierata con Mino Raiola c’è già stata. Sul taccuino di Marotta e Paratici anche Adrien Rabiot (PSG) e Aaron Ramsey (Arsenal), entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2019.