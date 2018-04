Mourinho scarica Martial, Morata può tornare in prestito: la Juve ci prova

La Juventus lavora per puntellare l’attacco. Nel mirino dei bianconeri ci sono Anthony Martial e Alvaro Morata: le ultimissime

La Juventus è pronta a modificare la fisionomia del suo attacco. Mario Mandzukic, centravanti croato, non sarebbe contento della gestione di Max Allegri nelle ultime settimane e inoltre non avrebbe più voglia di sacrificarsi sulla fascia perché vorrebbe tornare a fare il centravanti all’interno dell’area di rigore. Il giocatore potrebbe andare via al termine della stagione e la Juve ha iniziato a guardarsi attorno. I bianconeri hanno messo gli occhi su Anthony Martial del Manchester United e su Alvaro Morata del Chelsea.

Secondo Tuttosport, José Mourinho ha scaricato l’attaccante francese classe 1995 che da un po’ di tempo ha maturato l’idea di lasciare il club inglese. Bayern Monaco e Barcellona sono sulle tracce del giocatore ex Monaco e per la Juve non sarà semplice ma la dirigenza bianconera è già a lavoro per trovare un accordo con lo United e con il giocatore. Martial ha vissuto 3 anni fra alti e bassi in Inghilterra e la Juve può rilanciarlo. I francesi bianconeri come Matuidi ma anche gli ex come Pogba e Deschamps possono indirizzarlo verso la Torino bianconera. L’affare non è semplice per via dei costi: almeno 50 milioni per il cartellino più un ingaggio importante. La Juve però ci proverà.

Nel mirino della Juventus rimane sempre Alvaro Morata. Al momento il ritorno dello spagnolo è una suggestione soprattutto per gli 80 milioni di euro investiti dal Chelsea in estate. Il giocatore però potrebbe cambiare aria: i Blues potrebbero puntare su un nuovo centravanti e potrebbero cedere l’ex Madrid che tornerebbe di corsa alla Juventus. Nei giorni scorso Marotta non ha chiuso le porte al ritorno di Alvaro (Leggi anche: Morata-Juventus: le parole di Marotta). L’unica formula percorribile sarebbe quella già utilizzata per Cuadrado: un prestito biennale con diritto di riscatto.