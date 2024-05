Sassuolo-Inter continua a far discutere. Il Giornale: «O si torna indietro o playoff e playout»

Sassuolo-Inter continua a far parlare e da Il Giornale propongono una nuova soluzione perché la sconfitta dei nerazzurri fa discutere

Sassuolo-Inter continua a far parlare e da Il Giornale propongono una nuova soluzione perché la sconfitta dei nerazzurri fa discutere. L’analisi:

IL GIORNALE – «Nell’Italia in cui la dietrologia è l’unico sport che tira più del calcio, Sassuolo-Inter non poteva che fare la figura del big match. Già, perché il successo dei neroverdi con l’acqua alla gola contro i neocampioni d’Italia dalla pancia piena, non è passato inosservato a tutto il popolo pronto a puntare il dito in qualsiasi direzione. Ebbene sì, l’Inter schiacciasassi di questa stagione, capace di intascarsi lo scudetto con più di un mese d’anticipo, è andata a scivolare in casa di una delle squadre più derelitte del momento. Ma sinceramente non vediamo cosa ci sia da stupirsi, considerando che i nerazzurri sono ormai una squadra (giustamente) in vacanza… Semmai, al di là delle chiacchiere da bar, c’è da discutere sul logorio di una formula che ha visto quasi sempre, negli ultimi anni, assegnare lo scudetto con troppo anticipo, dando spazio inevitabilmente a partite falsate proprio da queste situazioni. Quindi, o si pensa seriamente a tornare indietro (alle 18 squadre, cioè), oppure si deve fare un salto nel futuro, introducendo playoff e playout per tenere viva e insospettabile la contesa fino all’ultimo gol».

