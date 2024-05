Juan Jesus torna a parlare del caso Acerbi e degli insulti razzisti ricevuti: «Oggi stendo un velo pietoso, voglio essere un esempio»

Presso il centro commerciale Jambo di Trentola Ducenta si è tenuto un convegno contro il razzismo, al quale ha partecipato come ospite anche Juan Jesus. Il difensore del Napoli è tornato sull’episodio accaduto nel match contro l’Inter con protagonista Acerbi, esprimendosi duramente nei confronti del difensore nerazzurro. Queste le sue dichiarazioni riportate da Calciomercato.com

CASO ACERBI – «Durante la partita ho pensato di lasciar stare perché ho una carriera pulita e non ho fatto polemiche. A differenza sua, ci sono diversi episodi. Nonostante tutto avevo tutelato lui. Però poi ha negato e passare per bugiardo non mi andava bene. Oggi stendo un velo pietoso. Io voglio essere d’esempio per i miei figli».