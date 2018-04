Marotta socchiude la porta: «Pogba e Morata? Niente cavalli di ritorno, ma ci sono eccezioni»

Beppe Marotta ha parlato prima di Crotone-Juventus parlando soprattutto di mercato: «Non è ancora fatta per Darmian»

Tra campo e mercato, la Juventus si appresta a vivere un finale di stagione vibrante come sottolinea Beppe Marotta ai microfoni di Premium Sport prima del match con il Crotone: «Allegri ha detto che questa gara è più importante rispetto a quella col Napoli? Ha fatto una dichiarazione perfetta perché questa gara è ingannevole: abbiamo tutto da perdere e poco da guadagnare. Le difficoltà paradossalmente sono superiori rispetto alla prossima gara contro il Napoli. Una vittoria oggi garantirebbe quasi sicuramente lo scudetto? Questo no, assolutamente, perché poi mancherebbero altre 5 giornate. Ma con i 3 punti qui a Crotone affronteremmo il Napoli con un po’ più tranquillità».

Spazio anche al Var e al suo possibile utilizzo in Champions, richiesto a gran voce da Andrea Agnelli: «La VAR non porta alla perfezione ma riduce gli errori e quindi ritengo che debba essere inserito quanto prima. Ci sono metodi arbitrali diversi in giro per l’Europa e anche in Champions: e questo è paradossale. Va eliminata questa cosa. Per quel che riguarda Collina, noi abbiamo parlato di una designazione criticabile perché per noi non era logica rispetto al rischio che la gara presentava perché si affrontavano due squadre dal ranking altissimo: per noi Oliver non aveva l’esperienza adatta a un match del genere»

Infine una breve battuta sul mercato con i suggestivi ritorni di Pogba e Morata in bianconero: «Non credo ai cavalli di ritorno ma ci sono anche le eccezioni. Loro sono due grandi professionisti che hanno lasciato un ottimo raggiunto ma la valutazioni di mercato che hanno raggiunto rappresentano un miraggio per noi. L’operazione Higuain è stata straordinaria ed è stata fatta dopo la cessione di Pogba. Fatta per Darmian? No, assolutamente no».