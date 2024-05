Udinese Napoli: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Blueneergy andrà in scena la sfida di Serie A tra Udinese e Napoli: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Bluenergy andrà in scena la sfida di Serie A tra Udinese e Napoli. Punti pesanti in palio in questa sfida. I bianconeri dovranno lottare per la salvezza. Gli azzurri invece per trovare un post in Europa. Cannavaro affronta il suo passato e vuole assolutamente fare punti dopo aver visto i risultati delle altre squadre invischiate nella zona rossa. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Ferreira; Ehizibue, Walace, Zarraga, Kamara; Samardzic, Pereyra; Lucca. Allenatore: Cannavaro. A disposizione: Padelli, Mosca, Tikvic, Kabasele, Ebosele, Ferreira, Zemura, Success, Davis, Brenner

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Lindstrom. All. Calzona. A disposizione: Contini, Idasiak, D’Avino, Juan Jesus, Natan, Mario Rui, Mazzocchi, Traorè, Ngonge, Simeone

Udinese-Napoli: orario e dove vederla

Udinese-Napoli gara delle ore 20:45 del lunedì, che chiuderà la trentacinquesima giornata della Serie A, la sedicesima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite di Sky. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.