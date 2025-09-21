Calciomercato Lazio, concreta la possibilità di far ritornare Milinkovic Savic. Il punto - Calcio News 24

Calciomercato Lazio: ipotesi Milinkovic-Savic, il ritorno del Sergente accende i tifosi

Il Calciomercato Lazio potrebbe presto regalare un sogno ai tifosi biancocelesti: il possibile ritorno di Sergej Milinkovic-Savic. Dopo otto stagioni da protagonista assoluto con la maglia della Lazio, il centrocampista serbo ha lasciato un segno indelebile nella storia recente del club. La sua partenza verso l’Al-Hilal, seppur remunerativa per la società, ha lasciato un vuoto profondo, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche emotivo.

Eppure, il legame tra Milinkovic e la Lazio non si è mai spezzato del tutto. Il giocatore ha continuato a mantenere rapporti con l’ambiente biancoceleste e non ha mai nascosto il suo affetto per Roma e per una tifoseria che lo ha sempre sostenuto. Il suo ritorno, magari già nella prossima estate, rappresenterebbe non solo una scelta di cuore, ma anche un colpo strategico di prim’ordine per la dirigenza guidata da Claudio Lotito.

Dal punto di vista tecnico, un rientro di Milinkovic-Savic nel Calciomercato Lazio sarebbe una mossa intelligente. Il centrocampo biancoceleste, oggi orfano della sua leadership, ha bisogno di esperienza, qualità e presenza fisica. Tutte caratteristiche che il “Sergente” ha sempre garantito, e che continua a dimostrare anche nel campionato saudita, dove si è messo in mostra con gol, assist e grande continuità di rendimento.

Il tecnico Maurizio Sarri, o chi eventualmente sarà alla guida della squadra nella prossima stagione, potrebbe beneficiare enormemente di un innesto del genere. L’esperienza internazionale, la conoscenza dell’ambiente e la versatilità tattica di Milinkovic-Savic lo renderebbero una pedina preziosa, capace di fare la differenza sin da subito.

Secondo alcune indiscrezioni legate al Calciomercato Lazio, l’operazione potrebbe concretizzarsi solo in determinate condizioni, come un’apertura da parte del club saudita o l’eventualità di una rescissione consensuale. In quel caso, un ritorno a parametro zero diventerebbe un’occasione irripetibile per il club capitolino.

Il Calciomercato Lazio non è nuovo a colpi di scena, e il possibile ritorno di Milinkovic-Savic sarebbe uno dei più emozionanti degli ultimi anni. La storia tra il Sergente e la Lazio potrebbe non essere finita: i tifosi sognano, e la dirigenza resta vigile.