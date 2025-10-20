Milinkovic Savic ritorna in Serie A? La situazione tra trattative - Calcio News 24

Milinkovic Savic-Serie A: la Juventus spinge per il grande ritorno a gennaio. La situazione

Il nome di Sergej Milinkovic Savic è tornato prepotentemente al centro delle voci di mercato, con un possibile ritorno nella Serie A che fa sognare molti tifosi e alimenta le strategie di diversi club italiani. In particolare, è la Juventus a muoversi concretamente per riportare il centrocampista serbo in Italia, dopo appena una stagione in Arabia Saudita con l’Al Hilal.

L’operazione Milinkovic Savic-Serie A è più di una suggestione: negli ultimi giorni, la dirigenza bianconera avrebbe intensificato i contatti con il club saudita, chiedendo informazioni sul giocatore e valutando la possibilità di presentare una prima offerta ufficiale già nel mercato di gennaio. L’Al Hilal, pur avendo investito cifre importanti nell’estate del 2023 per assicurarsi le prestazioni del serbo, non considera incedibile il giocatore, soprattutto se l’offerta si avvicinasse al valore originario dell’acquisto.

Milinkovic Savic, dal canto suo, non ha mai chiuso la porta a un ritorno in Italia. La sua esperienza alla Lazio, durata otto stagioni, ha lasciato un segno profondo nella sua carriera e nella memoria degli appassionati della Serie A. Il legame con il campionato italiano è ancora vivo, e l’ipotesi di un nuovo capitolo nel Bel Paese appare tutt’altro che remota.

Il binomio Milinkovic Savic-Serie A rappresenta una combinazione perfetta per chi cerca qualità, fisicità e visione di gioco a centrocampo. La Juventus, attualmente alla ricerca di rinforzi nella zona mediana del campo, vede in lui il profilo ideale per alzare il livello della rosa. Allegri, che da anni stima il giocatore, avrebbe già dato il suo benestare all’operazione.

In questo contesto, anche i tifosi della Lazio osservano la situazione con interesse e un pizzico di malinconia. Il ritorno in Serie A di un ex bandiera biancoceleste, seppur con un’altra maglia, fa inevitabilmente notizia. Non è da escludere che eventuali accordi sulla futura rivendita possano persino generare un piccolo introito per il club capitolino.

L’affare Milinkovic Savic-Serie A potrebbe quindi essere uno dei colpi più caldi della sessione invernale. Un’operazione che riporterebbe in Italia uno dei centrocampisti più dominanti degli ultimi anni e che accenderebbe ulteriormente il campionato, aggiungendo esperienza e classe a una big del nostro calcio.

