(-Dalla nostra inviata all’Olimpico) Sergej Milinkovic Savic ha parlato in zona mista al termine della vittoria biancoceleste sul Lecce per 4-2. Match dove il serbo ha ritrovato il gol con una zampata in area di rigore. Le sue parole.

«Siamo molto contenti della prestazione e io del gol. Siamo terzi in classifica e vogliamo rimanerci fino a fine stagione»