Minacce Conte, l’Inter precisa: «A ricevere la lettera è stato il club»

Minacce Conte, arriva la precisazione dell’Inter: «A ricevere la lettere è stato il club. Ci siamo rivolti ad autorità competenti»

La notizia di giornata è certamente rappresentata dalle minacce ricevute da Antonio Conte. L’Inter, tuttavia, ha pubblicato una nota in merito alla situazione. Ecco il comunicato, riportato da La Gazzetta dello Sport:

«In relazione alle notizie pubblicate oggi, FC Internazionale Milano precisa che Antonio Conte non ha ricevuto personalmente alcuna lettera minatoria e, di conseguenza, non si è recato in prima persona a sporgere denuncia. È stato il club a ricevere una lettera e, come da prassi in questo genere di situazioni, ha provveduto a rivolgersi alle autorità competenti».