Mirabelli su Calhanoglu: «Provai a prenderlo all’Inter in passato»

Massimiliano Mirabelli, ex dirigente di Inter e Milan, ha parlato a Tmw e ha ricordato di quando in passato aveva provato a portare Calhanoglu in nerazzurro. Ecco le sue parole:

CALHANOGLU – «Conobbi le gesta di Calhanoglu quando ero all’Inter. Lo seguivo, avrei voluto portarlo in nerazzurro . Poi l’ho portato al Milan. È un giocatore fantastico, un centrocampista che corre e dà tanto alla squadra anche in fase di non possesso».

