Mirabelli: «Grande lavoro di Pioli, non è facile stare davanti a Inter e Juventus»

L’ex direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli è intervenuto ai microfoni di TMW Radio Sport commentando l’attuale situazione della Serie A

L’ex direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli è intervenuto ai microfoni di TMW Radio Sport commentando l’attuale situazione della Serie A. Ecco le sue parole

MILAN – «Grande lavoro di Pioli. Non è facile stare davanti a Inter e Juventus, che hanno due organici importanti. Il vice Ibrahimovic? Milik è un giocatore forte, giovane ma anche esperto: sono innamorato di lui da tempo. Ma anche Scamacca è un profilo importante»

CONTRATTI – «Siamo a gennaio, è rischioso avere ancora un giocatore come Donnarumma a scadenza. Spero per il Milan che possa rinnovare, così come Calhanoglu»

SARRI – «Sarri è un grandissimo allenatore, non scherziamo. Ama raggiungere i risultati attraverso il gioco di squadra. Adesso se la Juventus vince è è per le giocate dei singoli».

INTER – «L’Inter ha una rosa forte, ha tutto per vincere lo scudetto. #Conte è un grande allenatore. L’avversario principale è l’#Inter stessa: deve ritrovare serenità e calma».