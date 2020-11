Mkhitaryan mostruoso: sforbiciata da urlo e l’imbattuta Roma può sognare – VIDEO

La tripletta di uno strepitoso Mkhitaryan ha consentito alla Roma di stendere il Genoa: i giallorossi sembrano aver intrapreso il giusto cammino

L’uomo della domenica in Serie A è senza dubbio Henrik Mkhitaryan. Il fantasista armeno ha realizzato la prima tripletta della sua carriera nei top campionati europei e trascinato al successo la Roma contro il Genoa.

Terza vittoria in una settimana perfetta per i ragazzi di Fonseca che possono davvero iniziare a sognare un campionato d’alta, se non altissima, classifica. Anche perché i giallorossi sono ancora imbattuti sul campo da inizio stagione, visto che l’unica sconfitta è arrivata dal Giudice Sportivo per la “gaffa” Diawara.

Anche senza Dzeko, la Roma ha mostrato di aver imboccato la strada giusta: compatta e sicura di sé, sospinta là davanti dall’intelligenza calcistica di Pedro e dalla classe di Mkhitaryan. Il trentunenne di Erevan ha cucito il gioco e fatto la differenza in area, nascondendo anche le magagne di un Borja Mayoral sempre poco incisivo.

L’ex Arsenal ha segnato di testa e ha segnato di piede, con la chicca del terzo gol con una spettacolare girata sull’assist al bacio di Pedro. Con una coppia così alle spalle del totem bosniaco, questa Roma può davvero sognare in grande.