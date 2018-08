MLS All Stars-Juventus, amichevole 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

MLS All Stars-Juventus, amichevole estiva 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Designata a rappresentare il football europeo nella sua 23° edizione, la Juventus si appresta ad affrontare la selezione dei migliori giocatori del campionato professionistico statunitense, le All Stars MLS. L’appuntamento è per questa notte all’1.30, ora italiana, al “Mercedes-Benz Stadium” di Atlanta, Georgia, impianto casalingo dell’Atlanta United (MLS) e degli Atlanta Falcos (NFL). Per gli uomini di Allegri, già impegnati nella fruttuosa International Champions Cup, sarà una vetrina e un’occasione importante per entrare ancora di più in contatto con le migliaia di appassionati di soccer.

Ma soprattutto, sarà l’opportunità di rivedere giocatori e campioni che hanno rappresentato, nel recente passato, un ruolo importante nel panorama calcistico europeo. Oltre al tecnico ex Barcellona, Tata Martino, basti pensare agli ex bianconeri Ibrahimovic (LA Galaxy), selezionato ma assente del match, e Giovinco (Toronto FC), ma anche a Jonathan dos Santos (LA Galaxy), Martinez (Atlanta United), Quintero (Minnesota United), Carlos Vela (Los Angeles FC), Piatti (Montreal Impact) e Wright-Philips (New York Red Bulls). Appena disponibili verranno pubblicate le formazioni ufficiali e, in seguita, la cronaca live del match

MLS All Stars-Juventus: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 1.30

MLS All Stars-Juventus: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

MLS All Stars-Juventus: probabili formazioni e pre-partita

Non sembrano esserci particolari dubbi di formazione per Massimiliano Allegri, orientato a mettere in campo la miglior formazione possibile, tenendo naturalmente conto delle assenze dei nazionali, rientrati a Torino soltanto da pochi giorni. Con Perin in porta, la coppia di centrali scelta sembra essere quella dell’usato sicuro Chiellini-Barzagli, sostenuti sulle fasce da Cancelo e Alex Sandro. A centrocampo, Pjanic sarà affiancato da Emre Can, Marchisio e Bernardeschi mentre in attacco spazio al duo Pereira-Favilli.

Anche il Tata Martino sembra intenzionato a schierare i migliori undici, nonostante non possa usufruire della presenza di due pedine straordinarie come Ibrahimovic e David Villa, assenti per scelta il primo e per infortunio il secondo. In ogni caso, il tecnico potrà contare sull’appoggio di giocatori del calibro di Giovinco, grande ex della partita, Piatti, Vela in un 4-3-1-2 molto promettente

MLS All Stars (4-3-1-2): Guzan; Murillo, Long, Parkhurst, Calvo; Valeri, Piatti, Almiron; Giovinco; Wright-Phillips, Carlos Vela. Allenatore: Gerardo Martino

Juventus (4-4-2): Perin; Cancelo, Chiellini, Barzagli, Alex Sandro; Bernardeschi, Pjanic, Emre Can, Marchisio; Pereira, Favilli. Allenatore: Massimiliano Allegri

MLS All Stars-Juventus: i precedenti del match

Quella che andrà in scena al “Mercedes-Benz Stadium” di Atlanta, Georgia, questa sera all’1.30, ora italiana, sarà una sfida dal sapore inedito, dal momento che per la Juventus quella contro le MLS All Stars rappresenterà un vero e proprio battesimo. Nato con l’obiettivo di emulare gli All Star Game delle altre leghe professionistiche nordamericane, l’MLS All Star Game è una tradizione che perdura ormai dal 1996 ed è giunta, ora, alla 23° edizione. Sebbene per i primi anni si sia trattato, per lo più, di incontri “interni” – selezione Eastern Conference contro Western Conference, formazione di calciatori statunitensi contro formazione di stranieri della MLS, selezione All Stars contro Nazionale statunitense -, dal 2005 è una squadra europea a prendere parte al prestigioso confronto. La prima formazione del Vecchio Continente fu il Fulham, che uscì sconfitto per 4-1, poi, negli anni successivi si alternarono Chelsea, Celtic, West Ham, Everton, Manchester United (per due anni consecutivi), ancora Chelsea, Roma, Bayern Monaco, Tottenham, Arsenal e Real Madrid. Il bilancio del confronto con le suddette squadre pende a favore dei padroni di casa per un totale di 7 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, le peggiori delle quali rimediate contro i Red Devils e la Roma.

MLS All Stars-Juventus: l’arbitro del match

Sarà lo statunitense Robert Sibiga l’arbitro designato a dirigere la 23° edizione dell’All Star Game MLS. Per il direttore di gara, di origine polacca, sarà la prima occasione di condurre un match di portata internazionale. Sibiga ha esordito in MLS nel 2015 nel match tra Colombus Crew e LA Galaxy, mentre la sua prima vera direzione ufficiale risale al 2012, in NASL, quando a sfidarsi erano i Carolina Railhawks e Puerto Rico

MLS All Stars-Juventus Streaming: dove vederla in tv

MLS All Stars-Juventus sarà trasmessa a partire dalle ore 1.30 in diretta in chiaro su NOVE (canale 9 del digitale terrestre, in HD 109) e su Eurosport 1 (canale 210 dello Sky Box, in HD 267, e 372 del digitale terrestre per gli abbonati a Mediaset Premium). Non è tutto però, perché la partita sarà disponibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite le app Sky Go, Premium Play ed Eurosport Player.