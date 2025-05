Modric e Ancelotti, i Rangers a tinte Galacticos: gli scozzesi sognano il tecnico e il fuoriclasse

Luka Modric e Davide Ancelotti potrebbero finire insieme ai Rangers di Glasgow: gli scozzesi sognano in grande

L’ipotesi di vedere Luka Modric con la maglia dei Rangers prende corpo e infiamma la scena scozzese. Il centrocampista croato, leggenda del Real Madrid, potrebbe approdare a Ibrox se il club di Glasgow scegliesse come nuovo allenatore Davide Ancelotti. Secondo quanto riportato dalla BBC, il figlio di Carlo Ancelotti è il principale candidato per la panchina dei Rangers, dopo un incontro chiave avvenuto a Londra con i dirigenti del club. Il 35enne ha presentato una visione calcistica dettagliata e mostrato forte interesse per il ruolo. In questo contesto, è circolata la voce di un possibile trasferimento di Modric, che in estate lascerà il Real a 39 anni: secondo fonti vicine allo spogliatoio, il croato non ha escluso un futuro a Glasgow, lasciando aperta la porta a un clamoroso colpo di scena.

Tuttavia, l’operazione resta legata a una serie di incognite, prima fra tutte la complessa situazione societaria dei Rangers. Il processo di transizione della proprietà sta rallentando le decisioni: l’attuale CEO Patrick Stewart guida la ricerca del nuovo tecnico, ma si confronta con il gruppo americano guidato da Andrew Cavenagh e dalla 49ers Enterprises Global Football Group, che dovrebbe subentrare a breve. Anche Kevin Thelwell, nuovo direttore sportivo, è coinvolto nel processo decisionale. In tutto ciò, il tempo stringe: se non si arriva a un accordo con Ancelotti entro la prima settimana di giugno, il rischio concreto è che il tecnico italiano, già corteggiato da altri club, scelga un’altra destinazione. La suggestione Modric resta dunque legata all’esito di una trattativa più ampia, che potrebbe cambiare radicalmente il volto dei Rangers nella prossima stagione.