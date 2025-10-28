Modric, giocatore insostituibile per il Milan. Stasera contro l'Atalanta si prova a tentare il bis - Calcio News 24

Luka Modric, insostituibile in casa Milan, e contro l’Atalanta vorrà ripetersi nella maniera migliore possibile

Luka Modric, l’insostituibile metronomo del Milan, si appresta a giocare la sua nona partita consecutiva da titolare contro l’Atalanta. A 40 anni compiuti, il croato è un pilastro inamovibile per Massimiliano Allegri, indispensabile per la sua classe, la sua leadership e la sua inesauribile voglia di vincere. Il Corriere dello Sport oggi propone questa analisi.

In Serie A, dopo otto giornate, ha già messo a segno un gol decisivo contro il Bologna e fornito due assist. Ma ciò che colpisce di più sono i suoi numeri: detiene il primato dei passaggi precisi in campionato, ben 514. Un rendimento straordinario che gli è valso anche la convocazione con la Croazia per le prossime sfide e una nomination nella “World XI 2025” della FifPro.

I segreti di un’eterna giovinezza calcistica.

Il segreto della sua longevità è la cura maniacale del corpo e una motivazione incrollabile. Vlatko Vucetic, capo dello Sport-Diagnostic Centre dell’Università di Zagabria, ha svelato i tre obiettivi che Modric si è posto per allungare la sua carriera: migliorare la condizione fisica, ridurre il rischio di infortuni e prolungare la sua attività. Da giocatore che faticava a mantenere l’intensità per più di 65 minuti, oggi corre per 90 minuti più recupero. «Modric è ancora motivato, ancora curioso, ancora affamato. Questo, più di ogni esercizio, è ciò che lo tiene giovane», ha commentato Vucetic.

Allegri: «Più sta in campo e meglio è per tutti».

Contro l’Atalanta, Modric sarà ancora titolare, anche a causa di una coperta corta a centrocampo per il Milan, con Jahari e Rabiot ancora infortunati. Allegri, pur avendo recuperato Loftus-Cheek, non può fare a meno del croato nella posizione centrale. «Luka è molto bravo nella gestione», ha detto il tecnico rossonero in conferenza. «È talmente bravo a giocare in questo nuovo ruolo che sembra che corra di più, corre talmente bene che lo fa sembrare. Gioca un calcio meraviglioso… Più sta in campo e meglio è, per tutti. Anche per gli spettatori», ha confessato Allegri, sottolineando l’importanza di Modric non solo per la squadra, ma anche per lo spettacolo.

