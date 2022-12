Modric: «La Croazia ha meritato gli ottavi»

Luka Modric, centrocampista del Real Madrid e ora al Mondiale con la Croazia, ha parlato al termine del match con il Belgio

Luka Modric è stato uno dei migliori in campo in Croazia-Belgio. Ecco le sue dichiarazioni a fine gara.



CROAZIA-BELGIO – «Siamo felicissimi, siamo arrivati agli ottavi di finale! Penso che ce lo siamo meritato in base alle partite giocate, soprattutto le ultime due. Anche oggi abbiamo giocato bene, anche se ci sono stati dei momenti difficili, ma abbiamo giocato contro il Belgio, una nazionale forte e potente. Diciamo che avremmo anche potuto risolvere il discorso qualificazione prima di oggi…».



OTTAVI – «Oggi abbiamo lasciato il cuore in campo, ognuno di noi ha dato tutto. Abbiamo superato il girone, dimostrando di essere un top team e di poter giocare contro chiunque. Chiunque sarà il nostro avversari agli ottavi non avrà vita facile contro di noi».