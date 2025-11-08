Modric, pilastro a tuttocampo del Milan. A Parma per trascinare e ovviamente convincere (ancora) - Calcio News 24

Modric, il faro del Milan: il campione senza tempo che trascina i rossoneri

Luka Modric continua a stupire il mondo del calcio. A 40 anni, il centrocampista croato è diventato il simbolo di un Milan maturo, consapevole e competitivo, capace di dettare i ritmi della Serie A con la stessa classe e intensità che lo hanno reso una leggenda del Real Madrid. Domani, nella trasferta di Parma, Modric disputerà la sua undicesima partita consecutiva da titolare in campionato: un traguardo che conferma la sua condizione straordinaria e il suo ruolo imprescindibile nello scacchiere rossonero.

Quando Modric arrivò al Milan in estate, molti dubitavano della sua tenuta fisica e della possibilità di reggere i ritmi del calcio italiano. Eppure, tre mesi dopo, quei timori sono stati completamente smentiti. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il croato si è rivelato un vero “infaticabile”, incarnando lo spirito e la mentalità vincente del club. Allegri, che inizialmente pensava di dosarne l’impiego, si è presto reso conto che è Modric a gestire il Milan, e non il contrario.

Le statistiche parlano chiaro: solo Matteo Gabbia ha giocato più minuti di lui in questa Serie A (900 contro gli 875 del croato). Ma per il resto, Modric domina praticamente in ogni voce tecnica. È primo per passaggi riusciti, per cross tentati, per recuperi, per tocchi palla, per occasioni create e per precisione nei passaggi nella metà campo avversaria. Numeri da campione senza tempo, che raccontano di un giocatore capace di unire qualità e intelligenza tattica come pochi altri nella storia recente del calcio.

Al Milan, Modric non è soltanto un regista: è una guida silenziosa, un esempio per i più giovani, un leader capace di alzare il livello dell’intera squadra. In campo trasmette serenità, fuori incarna professionalità e dedizione assoluta. È lui l’uomo che dà ritmo alle manovre, che trasforma l’idea di gioco in realtà, che riesce a far sembrare semplice ciò che è straordinariamente complesso.

A Parma giocherà la sua undicesima gara di fila da titolare, confermando che, a dispetto dell’età, il suo ruolo nel Milan è più centrale che mai. Modric dimostra che il talento, unito a un’infinita passione per il calcio, può davvero sconfiggere il tempo.

Il Milan ha trovato nel suo numero 14 non solo un campione, ma un maestro di calcio. E, finché Modric continuerà a illuminare San Siro, i rossoneri possono sognare in grande.

