Modric, rinnovo in arrivo: «Siamo nella direzione giusta» – VIDEO

Luka Modric annuncia di essere molto vicino a rinnovare il contratto con il Real Madrid: queste le parole del croato

«Il rinnovo di Ramos? Voglio il meglio per Sergio, perché è mio amico. Non mi posiziono da nessuna parte. E’ un problema di Sergi o del club, come è un problema il mio con il club. Non riesco a posizionarmi, sono problemi di tutti. Il rinnovo è sulla strada giusta? Sto parlando con la società e sta andando tutto per il verso giusto. Sono contento di come stanno andando le cose, ma non posso dire di più».