Modric, la sorte ti assiste: ancora fortunato ai rigori

Modric graziato dalla sorte: il centrocampista del Real Madrid calcia ancora male il proprio rigore, ma il pallone finisce in rete in modo rocambolesco

Dopo aver eliminato la Danimarca, la Croazia fa fuori anche i padroni di casa della Russia (Leggi qui la cronaca della partita), e lo fa ancora una volta ai calci di rigore, raggiungendo così l’Inghilterra nella semifinale che si giocherà il prossimo mercoledì. Bravi e fortunati gli uomini di Dalić, soprattutto con il proprio capitano Luka Modric. Il centrocampista del Real Madrid, infatti, calcia veramente male dagli undici metri, ma il pallone finisce in rete in modo rocambolesco, colpendo prima Akinfeev e poi il palo. Qualcosa di simile era accaduto anche contro i danesi, quando il 32enne era riuscito a trovare per un pelo il gol con Schmeichel che aveva sfiorato con il piede il pallone.