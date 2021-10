Moggi: «Dopo Calciopoli avevo pensato al suicidio»

Luciano Moggi in un documentario di Netflix confida che dopo la vicenda Calciopoli aveva pensato al suicidio

In un documentario di Netflix che ripercorre la vicenda Calciopoli, Luciano Moggi racconta le sue sensazioni di quel periodo e confida: «Avevo vergogna pure a passeggiare per le strade e in quel momento ho pensato a tante cose, tra cui al suicidio».

L’ex dirigente della Juventus poi continua: «Ero diventato il bersaglio di tutti. Il sistema non esisteva, ma dovevo pagare solo io». Nel documentario su Calciopoli, Moggi ripercorre le tappe di quella vicenda e aggiunge: «I primi dieci giorni sono stati tremendi» .