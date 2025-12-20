Moggi sicuro: «Secondo me la Juve avrebbe bisogno di questa cosa per risollevarsi definitivamente» - Calcio News 24

Luciano Moggi, ex direttore generale della Juve, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sui bianconeri

Intervistato da TMW, Luciano Moggi ha offerto un’analisi dettagliata della situazione in casa Juventus, commentando sia il presente della squadra che le prospettive per il campionato. L’ex dirigente bianconero non ha nascosto le sue critiche, pur riconoscendo alcuni segnali positivi.

Secondo Moggi, l’arrivo di Spalletti non ha rivoluzionato la Juventus: «Con Spalletti non è cambiato niente. La squadra ha le caratteristiche che ha. Con Bremer magari può migliorare, ma non è ai livelli di Inter e Napoli». Un giudizio netto, che evidenzia come il gap con le squadre di vertice resti evidente nonostante i cambi tecnici.

Sulla campagna acquisti della Juventus, Moggi è chiaro: «È stata sbagliata. Mancano difensori e centrocampisti. La squadra allenata da Spalletti comunque, dopo tanti pareggi con una squadra molle, ha vinto a Bologna mostrando la grinta necessaria per vincere le partite. Se continuasse così, potrebbe dare soddisfazioni». L’ex dirigente sottolinea quindi come la mentalità possa fare la differenza, anche quando la rosa presenta lacune.

Guardando alla sfida con la Roma, definita da Moggi come la “prova del nove”, si capirà se la vittoria contro il Bologna può avere reale significato. L’ex dirigente analizza anche i giallorossi: «La Roma ha la difesa migliore del campionato, il che è già importante. Manca di un centravanti di stazza, ma gioca bene. Il fatto che abbia vinto in Europa League e battuto il Como certifica lo stato di forma».

Infine, sullo scudetto, Moggi osserva come l’Inter sia oggi la favorita quando gioca al completo, mentre il Napoli, pur secondo nonostante gli infortuni, resta una squadra da monitorare attentamente.

Le parole di Moggi offrono quindi una fotografia chiara del campionato e della Juventus: tra punti di forza, limiti della rosa e sfide future, il ruolo della mentalità e delle scelte societarie resta centrale per provare a colmare il divario con le squadre di vertice.

