Moggi, frecciatina a Motta: «Ha fatto il contrario di quello che farebbe un allenatore, vi spiego». Poi su Giuntoli e Tudor...

Moggi a tutto tondo sul momento in casa Juve: tutte le dichiarazioni del dirigente sul mister bianconero

L’’ex dirigente della Juve Luciano Moggi ha parlato a Juventibus per analizzare l’esonero di Thiago Motta e l’arrivo di Tudor sulla panchina bianconera.

SCAMBIO TUDOR-THIAGO MOTTA «Tudor? Hanno fatto bene, ma dovevano chiamarlo prima. Thiago Motta ha fatto il contrario di quello che farebbe un allenatore. Ha distribuito le fasce da capitano, ha cambiato i ruoli, ha fatto giocare Koopmeiners con la febbre… ci sarebbero mille cose. Gli è stato permesso e lui ha fatto il mestiere come sapeva. Poi si sono accorti che avrebbe portato la Juve nel baratro in classifica, ma troppo tardi. Ora la Juve deve lottare contro squadre buone, speriamo ce la faccia. Se lo avessero fatto dopo il PSV… le opinioni dei giocatori non convergevano con l’allenatore e lì andava fatto il cambiamento».

GIUNTOLI – «Se Giuntoli ha lavorato di comune accordo con Thiago Motta, è responsabile anche lui. Se Thiago Motta ha fatto di testa sua, come a me sembra, c’è solo un responsabile che doveva essere mandato via prima».

TUDOR – «Ha la maglia della Juventus nella testa. È venuto dove altri avevano rifiutato, ha fatto un contratto di due mesi, impegnandosi al grande per portare la Juve, è attaccato ai colori e cercherà di fare tutto il possibile».