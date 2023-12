Mohammed Ihattaren riparte dallo Slavia Praga: firma per un anno

Mohammed Ihattaren torna in campo ad un anno e mezzo dalla sua ultima partita: è un nuovo calciatore dello Slavia Praga

Nuovo capitolo nella carriera di Mohammed Ihattaren, l’ex prodigio del calcio olandese, passato senza lasciare tracce alla Juve. Ad un anno e mezzo dalla sua ultima apparizione in campo, nelle giovanili dell’Ajax, firma con lo Slavia Praga per un anno con opzione per un triennale. Di seguito il comunicato della squadra ceca.

Mohamed Ihattaren hráčem Slavie 🇳🇱 Jednadvacetiletý záložník podepsal roční kontrakt s tříletou opcí, Nizozemec přichází jako volný hráč. ✍️ 📝 Podrobnosti 👉 https://t.co/js9MDJRCWM pic.twitter.com/fEFRhgoNK5 — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) December 4, 2023

«Il centrocampista Mohamed Ihattaren ha firmato con lo Slavia un contratto di un anno con opzione triennale. L’olandese arriva da svincolato. Mohamed ha pagato il grande talento del calcio olandese, ha mostrato grandi capacità già da giovane. Sfortunatamente, il suo sviluppo e la sua carriera furono fortemente scossi dalla morte di suo padre, che ebbe una grande influenza su di lui. Seguì un periodo in cui il calcio passò completamente nel dimenticatoio. Lo Slavia vuole dargli una seconda possibilità. Ihattaren sta lavorando su se stesso e vuole tornare al calcio professionistico. Oggi ha un background familiare funzionante e una grande motivazione per avere successo. Il contratto di Ihattaren si basa principalmente sulla componente prestazionale legata alla sua partecipazione alla partita della squadra A dello Slavia. All’inizio del suo impegno cucito, per ora si preparerà individualmente».