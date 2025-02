Monaco-Benfica: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stade Louis II la sfida di Champions League Monaco-Benfica: le ultime di formazioni con orario e dove vederla in tv

Al Stade Louis II di Monaco si giocherà la gara valevole per l’andata del playoff di Champions League tra Monaco-Benfica. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Monaco: Majecki; Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique; Akliouche, Zakaria, Magassa, Minamino; Biereth, Embolo. Allenatore: Hütter.

Benfica: Trubin; Araujo, A. Silva, Otamendi, Carreras; Aursnes, Luis, Kokcu; Di Maria, Pavlidis, Schjelderup. Allenatore: Lage.

Orario e dove vederla in tv

Monaco-Benfica si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 12 gennaio per l’andata del playoff di Champions League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport. In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.