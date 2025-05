Mondiale per club: 1 mese al calcio d'inizio - Calcio News 24

La stagione calcistica 2024-2025 per quanto concerne campionati e competizioni europee sta per terminare, ma il calcio non ci lascerà soli neanche quest’estate. Non stiamo parlando né di competizioni per le nazionali, bensì del Mondiale per club che andrà in scena dal 14 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti, sede, insieme a Messico e Canada, anche dei prossimi Mondiali per nazionali. I 12 stadi all’interno dei quali si disputerà la manifestazione sono già stati scelti, con la finalissima che avrà luogo al MetLife Stadium di New York. Adesso, però, andiamo a scoprire insieme come funziona il format, quali sono le regole e quali squadre parteciperanno.

La formula del torneo

Nelle settimane precedenti è stato innanzitutto confermato l’allargamento a ben 32 squadre, le quali, proprio come il vecchio formato della Champions League, verranno divise in 8 gironi da 4 club ciascuno. Le prime due classificate di ogni girone avranno l’opportunità di accedere alla fase ad eliminazione diretta, che prevede ottavi di finale, quarti, semifinali e finale senza quella valida per il terzo posto, per un totale quindi di 63 partite. Nel caso in cui determinate squadre al termine della fase a gironi dovessero chiudere a pari punti, si seguirebbero dei criteri per stabilire chi passa e chi no mettendo in ordine di importanza scontri diretti, differenza reti nelle gare tra le dirette interessate, maggior numero di reti siglate nei match tra i club interessati, differenza reti in tutte le partite, maggior numero di gol segnati in tutte le partite, miglior punteggio per quanto concerne la condotta ed infine sorteggio effettuato direttamente dalla FIFA. Tra le 32 squadre partecipanti figurano anche Inter e Juventus, le uniche italiane presenti.

Quali sono le squadre partecipanti e le favorite per la vittoria finale?

Le favorite per la vittoria finale secondo i bookmakers ad oggi restano Real Madrid e Manchester City, bancate entrambe a 3. Leggermente indietro il Bayern Monaco ed il PSG con quota media di 7.50 per i bavaresi e 12 per i transalpini. Inter e Juventus, invece, si attestano rispettivamente a quota 15 e 25. Uno scenario che sembrerebbe consigliare l’uso di un bonus scommesse senza deposito tra quelli elencati qui nel caso in cui si volesse puntare su uno dei due club italiani coinvolti nel torneo. Non sarà un compito semplice, ma Inter e Juve hanno tutte le carte in regola per insidiare i club avversari fino alle ultimissime fasi del torneo.

Il Mondiale per Club di quest’anno, giocandosi in estate e quindi durante la sessione di calciomercato, sarà un’edizione piuttosto anomala e particolare. Diverse squadre andranno incontro a vari cambiamenti e per questo motivo le società, dopo aver presentato un elenco di preconvocati, potranno apportare fino a 6 modifiche tra il 27 giugno e il 3 luglio per un massimo di 35 giocatori ufficialmente convocati alla manifestazione. A Juventus ed Inter, con quest’ultima occupata il 31 maggio nella finale di Champions League, tra le altre europee si aggiungono anche Manchester City e Real Madrid per l’appunto, poi Bayern Monaco, Chelsea, Porto, Benfica, PSG, Atletico Madrid, Borussia Dortmund e Salisburgo. Tra quelle sudamericane figurano Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Fluminense, River Plate e Boca Juniors, mentre tra quelle africane ritroviamo Al Ahly, Wydad AC, Espérance Sportive de Tunis e Mamelodi Sundowns. Il continente asiatico porterà 4 squadre: Al Hilal SFC, Urawa Red Diamonds, Al Ain e Ulsan. L’unico club rappresentante dell’Oceania sarà l’Auckland City, mentre tra i club del Nord-Centro America ritroviamo Seattle Sounders, Monterrey, Pachuca, Inter Miami e la 32esima squadra che sarà chiamata a sostituire il Leon.

I gironi di Inter e Juventus

A proposito di Inter e Juventus, andiamo a scoprire insieme quali saranno le avversarie con le quali le due squadre italiane avranno a che vedere nel corso della fase a gironi della competizione. Il sorteggio è stato effettuato a Miami e ha già definito il tutto, con i due club del nostro Paese che sono stati entrambi inseriti in seconda fascia. Mentre i nerazzurri dovranno vedersela con Monterrey, Urawa Red Diamonds e River Plate, i bianconeri affronteranno Al Ain, Wydad AC e Manchester City.