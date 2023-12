Mondiale per Club 2025: un ranking Uefa “aggiustato” deciderà le partecipanti

Mondiale per club 2025, la FIFA ha emesso il proprio verdetto: sarà un ranking Uefa aggiustato a decidere le partecipanti

Il Consiglio Fifa, stando a quanto scrive la Gazzetta dello sport, ha preso la decisione finale su quali squadre potranno giocare il Mondiale per club a 32 squadre che prenderà il via nell’estate del 2025 negli Usa. A decidere sarà il ranking UEFA che, però, vedrà qualche aggiustamento, visto che sono cambiati alcuni criteri per stabilire il punteggio.

Come si calcola il tutto? Si considerano 2 punti a vittoria, 1 per il pareggio, 4 di bonus per la partecipazione, 5 per la qualificazione agli ottavi di finale, 1 per la qualificazione ai quarti, 1 per le semifinali e 1 per la finale. 3 punti per ogni vittoria e per ogni passaggio di turno, mentre per i match finiti in pareggio continuerà a essere assegnato soltanto punto. Ad oggi già qualificate: Inter, Manchester City, Real Madrid, Chelsea, Bayern Monaco, Psg, Benfica e Porto.